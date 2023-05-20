【進階選項】電路九號有條件變身

近年告東尼馬房能夠在新馬班勝出者，繼後多能扶搖直上，「巴基之星」、「加州星球」固然是成功例子，而上季同樣新馬班兩勝的「電路九號」，插班後今季4戰卻全部10名以外，失望至極，更不幸與13這個數字結緣，季內3次跑13名，連同今次亦連續第3次抽13檔，十三不祥？信則有不信則無。

題外話完結，其實今次「電路九號」出戰第5場1800米存極多變數。首先是初跑四班換了一批對手，繼而改用對付懶性馬有一手的田泰安。上季新馬班兩勝，事後看來所有蹄下敗將今季成績都十分普通，再者此駒血統根本就是匹中長途馬，父系「巴洛妙筆」已有不少子嗣開始於歐洲及日本可應付一哩以上路程，而母系Bright Sapphire更是歐洲種王「天文學家」女兒，產下其中一匹子嗣「熊焰壁」由英國去到澳洲，最長贏過2900米，另一匹Reverend Hubert更在英國3捷2400至3300米。如果你信血統，「電路九號」今次扳上1800米一定合腳法，本身脾氣有點古靈精怪，試閘早段例慢，直路時追時唔追，但今次賽前試田草1600米閘，前段仍慢，但末段開鞭騎即加速密密腳追且衝程甚遠。聰明馬要鬥智鬥力，似乎夾得多唔太受蔡明紹韁繩，落場跑換個硬淨田泰安，迫起鬥心交出水準變身絕不奇。

「電路九號」兩勝新馬賽，同場均跑第3的「競駿無敵」減分更快，今日於第3場五班列陣。苗廐今季處低潮期，此駒季初四班條件賽入Q後愈跑愈差，11月戰敗更發現心律不正。不過近仗用回留後跑法已連番有追勢，前仗1600米嘉里騎已追近，上場1400米臨場落大雨，頭馬「競駿天下」大勝對手，身後2至7名其實幾乎同到，「競駿無敵」是其中一匹掙扎上前，結合場地因素表現已不差。今次初配季內時有神來之筆的巴度，同屬4歲北半球馬開始踏入成熟起飛期，WP可博。