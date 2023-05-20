【張基焦點】逐夢年代外檔更妙

周俊樂完成周日賽事後就要停賽6期，當然想把握機會於服刑前數胡，「逐夢年代」曾展現能力，在四班不無優勢，未許輕視。另外，「赤兔猴王」本身在不斷進步中，贏馬後仍居四班，有權再下一城。何澤堯今日繼續手執不少惡馬，「實現夢想」擺明是有質素的初出馬，可望一鳴驚人；「龍船快」則新勝猶勇，仍然要吼實。

第1場四班1200米，「逐夢年代」來港後曾因右前腿肱骨受傷，被迫缺陣一年，去年12月中在港首次上陣用潘頓跑第4名，原班人馬再出跑此程抽1檔卻突然走樣跑尾3，潘頓賽後解釋不太適合於馬匹之間競跑，其後戴開縫眼罩，結果陣上搶口難留，前仗增程則不合腳法，剛戰轉爭谷草除去開縫眼罩，因轉彎受阻無從發揮，今次回師田草1200米抽11檔反而有幫助，不能忽視。

第6場四班1400米，「赤兔猴王」身價不菲且款頭十足，進度亦來得相當快，前仗入Q後，剛戰第3次上陣已經順利補中，質素肯定超第四班，即使孭135磅亦問題不大，力足連捷。

第2場四班1000米，香港傷殘人士體育協會50周年盃，「實現夢想」於外地做好基本工夫才運港，因此就算來港日子尚短，進度令人滿意，試閘反映是一匹極具前速的大馬，難得遇上一組實力不強的四班對手，有權一出即勝。

第5場四班1800米，「龍船快」屬典型遲熟中長途馬，近期漸入佳境，剛戰已贏四班同程，復課於從化試閘走勢好，體重再上升屬好現象，既然剛戰全程望空也贏，今次抽外檔影響不大。