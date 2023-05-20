【孖T孖住上】領航傳祺決心交代

長風餐單：樂天派縮程有得衝

今次賽事採用狹窄的C+3賽道，1200米更硬性規定只能夠跑12隻，根據以往經驗，以前置型跑法較佔上風，不過形勢配合亦有得追。

第3口孖T頭關形勢相當平均，沒有三甲穩陣之輩，因此以互串方式下注較上算。「年年友福」今季方出道，跑過3次1600米得1冠2殿，上名率不算太高但就見到馬匹演出穩定，今次跑1800米加上馬房搶分心切，四平八穩兼鬥志好可秤先。邊線分子想一博「樂天派」，此駒以往最擅長1400米，但季內卻在谷草1800米取得突破，不過查看資料，其實從未在2000米或以上取得上名，因此近兩仗在2000米落敗不能作準，今次回師1800米，負磅輕飄飄，相信會追得近。

第6場揀膽可秤先「領航傳祺」，對上5仗全入前4名，忠心本色表露無遺，上仗休出遇變化地亦入Q，開完氣匆匆再來，無非都係求一場頭馬作交代。

梓忠餐單：葉楚航靠着着領先追數

今期沙田日賽第2口孖T有多寶，即使是不多的27萬元，但有多寶吸引力法則，投注額必然增多，派彩自然更加吸引。

頭關是五班賽，「摘星光輝」退出之後，全場僅「滿貫摯友」贏過同程1600米，餘駒甚至連三甲未嘗試過，估計這關兵凶戰危。潘頓揀騎落班的「燈胆王子」無可厚非，畢竟連場於四班跑得好，換上冠軍騎師擺明車馬，但要做膽則難令人放心。「美麗新星」連仗跑入前4名，谷草一哩都跑得好，今次轉場謀突破乃好選擇。冷腳可留意「謎語」，一再跑近反映評分有利，轉跑沙田換艾道拿，有提防必要。

尾關「着着領先」1600米有根有據，一連兩仗於同程躋身三甲，前仗排12檔不利形勢照樣闖入季軍，接着一戰跑軟地都能應付得第2名，負117磅非常好跑，葉楚航要追數，這類質新分子必拚無疑。