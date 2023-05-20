【三重彩地帶】7歲馬爭首W有心有力

第1場四班1200米，今場充斥經驗甚少的質新馬，而且進度參差，一對沙場老將「閃得快」及「八卦」可以恃老賣老。「閃得快」跑了32場仍未開齋，擺明唔叻，但到上次才初跑1200米，縮程賺點級數之下，輸畀再出再贏的「揚揚大道」乘多得第3，表現有驚喜，今次再攻同程而對手非強，不難再入三甲，作為複膽已完成任務。

「八卦」雖然近績欠奉，但畢竟上季3W，現評51分比上季首捷還低2分，跟牠同期出道的「海豚星」及「閃電烈馬」近期紛紛報捷，配腳勿忘這匹7歲馬。質新馬方面首匹揀「陽光勇士」，初出起步居後，追回第3只輸條頸，經驗淺卻充滿鬥心，應是可造之材。「伶俐驫駒」次仗已贏，且是今場唯一季內識贏，應非四班可留，惟133磅兼12檔，難度大增。「逐夢年代」三班同程兩度獲殿，落到四班跑了兩場適應步速後，終返回最有根據的路程，隨時可現真身。

直路賽外檔佔優

第2場四班1000米，香港傷殘人士體育協會50周年盃，近4場直路賽，唔計一場新馬賽，其餘3場9個三甲席位，11至14檔佔去8席，數據一面倒。

「團結精神」季內唯一上名在同程，只輸畀今季長勇的「萬里飛至」乘多，這席季軍夠說服力。「電路七號」今季評分一直尋底，惟近仗負距逐漸收窄，似乎已找到支持，至今2W均由潘明輝操刀，人馬重逢可望有較佳的發揮。「閃電烈馬」上周六正是憑外檔之助重開勝門，這類健康欠穩之輩難得有態，匆出應會勇往直前再求功。揀完上述3匹外檔馬，質新進步要留意「福國寶」，上場入Q表現不俗，復課再贏兩閘，勇熟並進，潘頓第3度效力，應唔會睇錯。「威妙星」四班上名率達5成，同程上名率亦逾5成，信數據不能不拖。上述5駒有冷有熱，今場策略以5駒作複式互串。■海東