【J臣研究所】縱橫天下進步神速

原先贏得女皇盃後，雄心壯志表明部署「浪漫勇士」遠征嘅沈集成，已講明不想同日本馬王「春秋分」正面交鋒，因此遠征時間表要推後。筆者不下一次講過，香港馬要遠征，或者要外隊一線馬嚟香港，都絕非容易嘅事，原因係香港一級賽多數撞上其他地區大賽時間，本來「浪漫勇士」揀秋季天皇賞係合適，因回港後尚有一整個月才跑香港盃，如果明年去杜拜，就要喺跑香港金盃同女皇盃之間，而春季天皇賞又撞期，所以沈集成也說可能報下季安田紀念。但點解唔諗吓10月澳洲一啲長途大賽呢？獎金高之餘，對手隨時冇咁強，反正都係想攞個彩啫！

第9場潘頓揀騎「自勝者強」必成熱門，事實上，「自勝者強」現時性能上已較適合跑中長途賽事，上場跑1400米已有點力有不及，今場跑多200米肯定好，只係負134磅要讓磅予多匹質新馬，季內硬仗多未免吃力，所以今場馬膽不如博隻「縱橫天下」！同樣為4歲馬，「縱橫天下」今季進步神速，跑10仗僅一場甩位置，前仗跑田草一哩遇極慢步速下得亞軍，重點係今次負輕磅而同場有3匹蔡廐馬列陣，肯定會被輕視，有分頭就抵博。

「駿馬快車」前仗就係衝贏「縱橫天下」，要兼顧。「加州十大」跑一哩比1400米好，不要拖漏。「保羅承傳」放得出就有機，大閘表現不錯。「魅力知遇」時好時壞，但計路程可能係全場最準，作配。