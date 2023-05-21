【分秒在握】返正常場地佢就威猛

5月舉行了兩次日賽，場地都受天雨影響，而且雨勢相當，難免會影響到賽果。上仗在變化地表現令人失望的「步大威猛」，隔了兩星期後捲土重來，預計在正常場地可交回應有水準。

一星期前的周六港澳盃賽日，邊跑邊落傾盆大雨；另一次日賽則為5月7日，當日跑皇太后紀念盃，首場掛牌好地，第2場改為好至黏地，第3場開始則為軟地，可見當日天雨不停，場地情況亦深受影響。

由於當日雨勢不止，因此在較後場次，走外欄場地明顯較佔上風，例如贏皇太后紀念盃的「直線力山」，又或者食尾胡的「志勝時機」。當日列陣尾場成為大熱門的「步大威猛」，直路走較內側場地，本來已經蝕底，加上鞍上人布文指出，馬匹沿途傾向內閃，兼且未能適應天雨地，因此該場敗仗，絕對不能作準。

來到今次，「步大威猛」預期可回師正常場地，以馬匹前仗面對「超級龍珠」及「色種笑」可以予取予攜的實力，在三班必定夠爭，再加上今次用尚未贏馬的艾道拿，明顯姚本輝有心關照，兼且馬匹排5檔不差，預計應相當好跑。

■長風

第10場 1步大威猛 3日日美麗

5特別美麗 7博望坡