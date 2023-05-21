潘明輝：配磅調高令華將更難搵食

潘明輝今日先後憑「連連勝利」、「巴基之友」及「嘉應精神」連中三元，佢話賽前覺得今日抽嘅檔位會好好跑，亦認為有機會贏馬。頭場「連連勝利」，潘明輝表示蔡約翰都係出報名表之後半個鐘先搵佢跑，佢本身好少機會騎到蔡廐馬，所以好高興為蔡約翰效力，可能係因為自己跑到輕磅馬。「連連勝利」今日檔位好，加上之前兩場直路都跑第2，但今仗贏咁遠係有少少意外。

至於「巴基之友」，潘明輝翻睇此駒兩年前喺彭國年胯下放頭取勝嘅走位同埋跑法，研究匹馬點解跑得好，而抽好檔點解跑得唔好，發現呢匹馬比較驚青，抽外檔順走會更好，而「巴基之友」喺香港都跑咗一段時間，都知道呢匹馬最佳跑法。

提到「嘉應精神」，潘明輝話沈集成保養得呢匹馬好好，呢隻馬不擅勤拚，抖抖埋埋憑新鮮感跑威力最強。

潘明輝坦言今季現時只得19場頭馬，對自己嘅成績感到失望，所以感謝沈集成今季大力支持，經常畀有機會嘅賽駒佢跑，如果唔係成哥，成績可能會更差。潘明輝又指出，自從出賽負磅調高兩磅後，變相令自己及其他華將少咗機會接輕磅馬，所以今季支持度減低，但佢會繼續努力。問到尋日去咗拜神，今日就中三元，潘明輝表現靦腆，表示都係求健康、工作順利。