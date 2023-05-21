【賽後報告】慘！3連勝萬里飛至跑到流鼻血！

是日賽後報告撮要：

第1場：被查詢有關「福星」的騎法時，巴度表示，除了讓坐騎順其自然地競跑外，他並未獲發其他具體的策騎指示。他說，坐騎出閘僅屬一般，其後不久受向內斜跑的「陽光勇士」擠迫，因而居於馬群後列。被查詢有關他於直路彎及直路早段的騎法，以及是否有機會將坐騎推進至「紀利大師」的外側時，巴度表示，為免坐騎多走腳程，他起初嘗試讓坐騎佔取「輕雅」與「可愛新星」之間的空位，但當時「逐夢年代」向外移出佔取該處空位，這導致坐騎於直路早段的一段途程上在「可愛新星」之後受困而未能望空。他續說，趨近300米處時，他得以將坐騎移至「紀利大師」的外側以望空，坐騎繼而於末段以勁勢衝刺，但於接近50米處時或已無力再上。

練馬師高伯新確認他的指示是讓「福星」順其自然地競跑，尤其是該駒上仗初出時的表現令他感到失望。他對「福星」在巴度策騎下的走勢表示滿意。考慮了巴度的解釋後，儘管小組認為他選擇嘗試將「福星」推進至「可愛新星」內側的做法屬合理，但認為他於入直路時將「福星」移至外側以較實際更早望空應更適合該駒發揮。賽後，潘頓（「伶俐驫駒」）報告，於大部分途程傾向在沒有遮擋下走外疊的坐騎沿途內閃，於直路上在受催策之際墮退。

第2場：於宣佈出賽時，「團結精神」與「電路七號」均申報騎師為見習騎師鍾易禮。小組確定見習騎師鍾易禮已落實策騎「團結精神」。因此，小組批准「電路七號」改由潘明輝策騎。練馬師告東尼因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2,000元。「海豚星」氣管內有很多血。

第3場：「喜愛善」於350米處至250米處之間受困而未能望空。巫顯東（「愛任性」）報告，坐騎於陣上發出異常呼吸聲。

第4場：「龍之威」氣管內有很多痰。「竣誠寶驅」氣管內有很多血。

第5場：「金德義」氣管內有很多痰。

第6場：「領航傳祺」出閘緩慢，其後不久失蹄。接近150米處時，蔡明紹（「赤兔猴王」）有數步右邊韁繩脫手，其後重拾韁繩。接近100米處時，「寶麗生輝」（田泰安）在「無敵勇士」與「威力飛彈」之間受擠迫之際勒避，當時「威力飛彈」被「赤兔猴王」（蔡明紹）帶向內跑，繼而向內斜跑避開該駒，其後被騎師希威森修正。小組譴責蔡明紹。在決定不指控蔡明紹不小心策騎時，小組考慮到他在此宗事件發生之際右邊韁繩脫手，繼而努力重拾韁繩，並且也考慮到田泰安在試圖控制坐騎之際在一段短途程上左邊韁繩同樣脫手。賽後，艾道拿報告，「同盟力量」於直路上受催策之際傾向內閃，對催策毫無反應。獸醫於賽後立即檢查「同盟力量」，發現該駒右前腿割傷。「無敵勇士」獲報告流鼻血。

第7場：「龍騰飛翔」被田泰安的馬鞭意外擊中鼻部。賽後，見習騎師鍾易禮（「加州得力」）表示對坐騎的動作有些疑慮。獸醫於賽後立即檢查「加州得力」，並無發現任何明顯異常之處。「加州得力」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。 獸醫於賽後立即檢查「萬里飛至」，發現該駒流鼻血。

第9場：賽後，艾道拿（「魅力知遇」）報告，自800米處起賽事步速加快，坐騎保持同速，對催策毫無反應。他續說，坐騎於最後200米對催策交出反應時走勢一般。獸醫於賽後立即檢查「魅力知遇」，並無發現任何明顯異常之處。同樣於賽後，見習騎師黃智弘（「飛鷹翱翔」）報告，坐騎於直路上受催策之際毫無反應及傾向略為外閃。賽後，潘明輝告知小組，他對坐騎的動作有些疑慮。獸醫於賽後立即檢查「加州十大」，並無發現任何明顯異常之處。

第10場：「日日美麗」入閘後煩躁不安，以後足豎立，頭部撞到上方框架。「日日美麗」其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為該駒不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「日日美麗」退出此賽。被查詢有關「紅愛舍」的進步表現時，練馬師文家良表示，該駒上仗居於前列競跑，但未能應付1600米途程。他說，鑒於該駒評分已進一步下調，他遂指示騎師楊明綸是日讓該駒自外檔出閘後於早段留後競跑，以讓該駒於末段以勁勢衝刺。他說，該駒也受惠於直路早段能夠佔取內疊的空位，從而得以於末段以勁勢衝刺。賽後，艾道拿（「步大威猛」）報告，坐騎於出賽前顯得緊張。他續說，坐騎全程走勢欠佳，表現令人失望。同樣於賽後，梁家俊（「特別美麗」）表示，坐騎走勢僅屬一般，並於中段難以保持位置。