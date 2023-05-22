狂贏6馬位揚威日本橡樹 杏目2.0誕生！

今屆日本橡樹大賽片段：

啱啱提到美國今年就無三冠馬王誕生，但喺日本卻有機會見證三冠馬后嘅出現，事關喺尋日東京競馬場舉行嘅雌馬三冠次關，途程2400米G1日本橡樹大賽，就由揚威首關櫻花賞嘅Liberty Island以無敵姿態狂贏6馬位，充分證明自己係目前日本最強3歲馬女，只要此駒於今年10月中贏埋尾關2000米秋華賞，就會成為繼近年嘅「謀勇兼備」、「杏目」及「貴婦人」等名駒後，另一匹三冠馬后。

父線出自「大鳴大放」，而母線則是澳洲馬「北美薔薇」(Yankee Rose)嘅Liberty Island，剛戰喺櫻花賞從包尾無可能位置追上贏馬，已經令人留下深刻印象，今次由1600米大幅增程跑2400米，似乎未有對呢匹馬女構成考驗，沿途守第6位，最後階段稍畀透出，結果愈衝愈勁拋離對手，順利開出1.4倍大熱W，亞軍就係李慕華策騎嘅Harper。

另外，對Liberty Island嘅鞍上人川田將雅嚟講，尋日亦喜事重重，事關除咗贏日本橡樹大賽，佢同時獲得人氣極高嘅純白色毛馬女「純淨之輝」帥印，夥拍此駒角逐下月初嘅1600米G1安田紀念賽。