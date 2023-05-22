【蹄聲妙影】防中暑指引 馬房有份？

最近天氣熱到爆，戶外工作人士首當其衝，賽日着住綵衣嘅騎師固然不是味兒，但一班騎馬人、馬伕、保安及跑道部員工等，一樣屬於高溫工作下嘅一群，唔能夠被忽略。早前勞工處發出首個黃色工作暑熱警告，兩粒鐘後取消，有地盤工人指期間收唔到公司通知休息而要繼續開工，一來工作環境有機會影響訊息傳播，二來工人唔係時刻都有對玉手check住部手機，證明呢個指引都幾離地，絕對有好多改善嘅地方。

到底馬會有冇跟足勞工處新制訂嘅《預防工作時中暑指引》就未知，但的確需要啲時間磨合，畢竟最近係馬房員工清大假嘅季節，以便暑假回防互相補位，有時做落人手難免有點緊拙，但又冇理由放低隻馬唔理，其實好多馬伕都十分上心，搞掂晒手頭上工作先敢休息，名副其實幕後英雄。至於周日開始復辦跑黃昏馬，的確係可以減低人馬中暑機會，但亦唔好輕視晨操時段啲天氣，雖然未至於熱到火爐咁，但去到試閘時段就要同陽光玩遊戲，相機都曬到想溶咁滯，所以最近啲電風扇陸續喺馬場出現，早幾日告仔亦摷番出嚟，仲急急攞去烽火台叉電添！

初步提供:

第1場1「壹喜」

第5場5「美麗攻略」

■東星