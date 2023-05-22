【賽馬以外】細數5大遮打盃經典戰役

今個禮拜日上演三冠大賽尾關，途程2400米嘅遮打盃，如果有啲年資嘅馬迷都知呢場賽事以前叫做跑馬王，贏咗就係嗰季王者，但依家香港長途好手凋零，就算畀你贏到遮打盃，馬王都冇你份，就以今季為例，即使「浪漫勇士」捧走遮打盃，相信今季馬王只係「金鎗六十」及「金鑽貴人」之爭。不過，無論點都好，遮打盃都係一場極重要同極具意義嘅一級賽，筆者今日就細數5場自己認為最經典嘅遮打盃戰役，等大家回味一下：

雖然近期沙田賽事都試過喺大雨中進行，但無論有幾大雨，都未必夠「好先生」當日跑遮打盃時咁大，當時身在現場嘅筆者，亦唔明點解唔取消賽事，只要搵番呢場賽事片段都知啲雨勢有幾勁，同埋「好先生」嘅頭馬時間係2分38秒49，反映場地有幾爛啦。事後睇番，「好先生」當日係藉場地之助，先可以贏到「爆冷」同埋「包裝大師」，但「好先生」一向以演出準見稱，加上有巫斯義之助，捧盃亦算合理。值得一提，「好先生」贏遮打盃喺當日第8場賽事，頒完咗跑埋第9場，原本仲有兩場，但馬會就因天氣因素腰斬餘下賽事。

喺愛倫稱霸香港馬圈嘅年代，有兩匹馬王最為令人津津樂道，就係「原居民」同埋「奔騰」，前駒係香港其中一匹最好嘅長途好手，贏過香港瓶兼遠征日本盃得第2名，而「奔騰」就性能廣泛，1200米去到2400米都勝任，亦試過去日本跑安田紀念賽獲亞。如果講遮打盃成績，「原居民」當然犀利啲，喺97同98年連贏兩屆，去到99年原本可以3連霸，當日亦被捧成1.2倍大熱門，同場則有一個星期前喺1200米主席獎輸條頸畀「靚蝦王」嘅「奔騰」。而嗰屆遮打盃得6隻馬跑，「原居民」慣性留後就預咗，點知冼毅力卻讓「奔騰」留喺「原居民」後面，全程睇住廐侶嚟跑，拉士鬥後勁，點知真係畀佢奇招奏效，終點前追過「原居民」，成為極少數可以贏過主席獎同遮打盃嘅佳駟。

遮打盃唔係唔會出現冷門，前季「勇戰神駒」正正以18倍封王，2014年「將男」亦以25倍冷門建功，但如果數最令人意外嘅賽果，2012年「智多飛」贏馬一役肯定入圍。呢匹由霍利時訓練嘅長途好手，同「浪漫勇士」一樣都係拍賣馬，出戰遮打盃前喺G3皇太后紀念盃得第2名，然後挑戰G1面對嗰季已經贏咗董事盃、香港金盃嘅馬王「雄心威龍」，無乜人覺得「智多飛」有機會贏到，點知後駒鞍上人馬偉昌大發神威，全程且戰且走，轉彎前發力結果擊敗「雄心威龍」及「多名利」，同時力阻「雄心威龍」嘅三冠夢。

「雄心威龍」未能成為三冠馬王，固然令人可惜，而今季攻下董事盃、香港金盃嘅「金鎗六十」，竟然唔嘗試挑戰遮打盃，更加令人無奈。因此，香港目前亦只得「翠河」一匹三冠馬王，而此駒1994年攻下遮打盃自然係經典。當然，作為4匹遮打盃冠軍，「翠河」當年要做三冠馬王，最難係頭關1600米董事盃，結果佢喺93/94年馬季嘅董事盃以短頭位擊敗「開心大少」後，自然安居平五路，其後香港金盃同遮打盃都輕取對手，但嗰季遮打盃係跑2200米，「翠河」嗰季亦只贏3場，卻成功創造歷史。

數經典遮打盃戰役，1995年嘅「有性格」鬥「開心人」肯定排第1，筆者仲記得當時喺屋企睇呢場大賽，亦全力支持「有性格」，事關呢匹嗰季嘅打吡冠軍，當時由仲係騎師嘅告東尼主理，當日大摩除咗派出「有性格」，廐侶「開心人」亦有參戰，交由新西蘭好手查汝誠執韁，結果入直路後「開心人」率先透出，然後「有性格」撲上嚟一度過頭，點知「開心人」fight back打返上嚟，真係叮噹馬頭過終點，最後不分勝負成為平頭冠軍，亦係香港史上最經典一役。

■山無陵