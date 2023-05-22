射W英雄傳 成哥出十八掌降敵！

上季全季贏出45W的沈集成，今季攻勢亦可用勇猛剛勁來形容，一匹「浪漫勇士」贏出香港盃及女皇盃，而截至目前成哥已經取下44場頭馬，差2W就破上季紀錄。今期成哥出7駒，查此倉近4次出馬7匹或以上，3度贏馬而回，看來今次「練馬師王」要捧成哥！

沈集成今期陣容中，以新勝馬「十八掌」最有霸氣，此匹4歲馬剛戰終在谷草1650米開胡，當晚憑後勁將實力馬「精彩生活」完全壓倒，可說是進步神速，賽後更專程試課大閘，上三班亦見降敵信心。角逐第6場三班的「風雷電」，上次久休復出放到最後100米才稍見力弱得第3，開氣後威力更強，出道5戰全入前4名的高質馬，重納正軌可拚勝。

第8場「合夥雄心」上季在東廐曾連續4仗上名，轉沈廐後剛戰重新入圍，可予威脅。第4場「勇威神駒」前仗在谷草排12檔也能後上入Q，剛再排10檔也追回一席殿軍，貴價拍賣馬只要際遇稍好即可出頭。

第7場「財駿」出爭谷草1200米常有威脅，潘頓垂青要信佢眼光。第3場「日輝煌」前仗遇上極慢步速，最終力追「超勁寶寶」不及跑第2，隔一仗小心又出招。尚有上次初出擺前跟放3段的「堅有利」，也有冷味可以留意。