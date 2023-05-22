潘黎今期合作4隻開花？

數據擺在眼前，不由你不信！潘頓近5次策黎廐馬出戰谷草，憑「萬眾開心」、「勝神威」、「浪漫老撾」贏馬及「四季醒」獲亞軍，搏殺極準。對黎昭昇來說，開倉首季即得到潘頓瞓身支持，助馬房壯大聲勢。二人近5戰谷草合作獲3冠1亞佳績，證明此對騎練互撐又交到成績，今次繼續互「醒」！第6場「四季醒」操勇捲土重來，力足坐正。

眾所周知，潘頓曾多番表示想與蔡約翰加強合作，在得償所願後即攜手狂贏。至於今季新開倉的黎昭昇，則是另一位得到潘頓大力讚賞的練馬師，事實潘頓發揮黎廐馬也特別落力，不時交出精彩演繹，「勝神威」及「浪漫老撾」俱贏得出色。今次二人合作4駒中，第6場3戰獲2亞的「四季醒」，及上仗取得首勝的「怡勁力」，俱可作為獨贏重心。

第6場三班1000米，「四季醒」初出跑此程只輸頸位獲亞，走勢露光，再出轉田草被捧成3.3倍大熱卻只得殿軍，輸一仗返同程，憑潘頓加黎昭昇於谷草合作之叫座力，獨贏有4.7倍已算抵買！可惜排10檔起步較慢，結果只追回亞軍。3歲馬今賽前再試閘跑第1磨利，預計會受熱捧。查潘頓近6次谷草策黎廐馬被捧成大熱，合共取得4冠1亞佳績，發揮令人放心。第8場三班1200米，「怡勁力」上仗同程續配潘頓取得首捷，操足再來相信威力有增無減，連捷在望，買三重彩更可做單式馬膽。

第2場的「創福威」轉黎廐首戰已贏馬交代，演出甚穩定，不過潘頓今季騎此駒3次俱未勝，難怪騎者今賽前再為此駒試閘並得第1名，決心不用懷疑。連同第5場由田轉谷隨時賺級數的「四喜鳥」，也要吼實。