【季尾追數】巴度班德禮今期有馬可敲！

歐洲騎師雖然在現今香港馬圈並非主流，但不少企穩陣腳，正如今季因傷延誤成績之巴度，近5次賽馬日也贏4次，至於英國籍騎師班德禮也得到更多質態兼備坐騎，本月有3W進脹，兩位騎師把握今期夜賽一手重兵，必繼續追數。巴度坐騎「勁快聯盟」及班德禮坐騎「樂加福」與「美麗滿滿」近況不俗，機會秤先。

巴度今季墮馬養傷及頻頻被罰停賽，令成績大倒退，目前累積29W，與上季50W相差一截，但季中開始表現回好，是次夜賽8匹坐騎不乏數胡籌碼，當中再騎伍廐「勁快聯盟」可謂駕輕就熟。雖然馬匹連捷後剛戰斷纜，只因受制於不利排檔及頂磅，今仗只要取位理想，有權捲土重來。

尚有未揭底牌之生力軍，姚廐「小神仙」雖然初出跑谷草1200米落敗，全程外疊望空推進，末段力弱只負3個多身位，質新馬省過一仗積極砥礪，憑體力充沛有變身本錢。另再為蔡廐效力之「存喜心」，四降五班形勢不同，信賴騎練合作之默契，不失為奇兵一路。

踏入季尾階段，班德禮最近也有不少具質素坐騎，頭馬數字相對增長。騎者今季與韋廐合作贏馬最多，今次又有兩駒攜手出擊，第7場「樂加福」近兩戰配班德禮獲1冠1季，演出夠準，並且鎖定谷草1200米最合發揮。上仗4駒同到下以頸位之差屈居季軍，今乘勇再來，補中機會高。

羅富全最近也與班德禮加強合作，今次有兩駒攜手出擊。第9場「美麗滿滿」季中於谷草一哩取勝後，連敗評分下調已有止跌回升之勢，有望為騎練今季合作帶來首勝。