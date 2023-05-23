廖長江接替李家祥博士出任馬會副主席

香港賽馬會於5月23日宣佈，廖長江先生 GBS, SBS, JP獲選為馬會副主席，以填補於即日因年屆 70 歲而退任的李家祥博士 GBS, OBE, JP騰出的副主席空缺。

廖長江先生於1988年成為馬會會員及於2002年成為遴選會員，並自2013年起出任馬會董事。廖先生為執業大律師，於1984年取得英格蘭及威爾斯大律師資格，並於1985年取得香港大律師資格。廖先生自2016年獲委任為香港特別行政區行政會議非官守議員，並於2012年起擔任香港特別行政區立法會議員。廖先生現擔任廉政公署貪污問題諮詢委員會主席。他亦是中國人民政治協商會議第14屆全國委員會常務委員。廖先生曾擔任多家法定及諮詢機構的主席或成員，現為兩家上市公司的獨立非執行董事。

李家祥博士自2010年起服務馬會董事局，並於2022年9月獲選為馬會副主席。為感謝李家祥博士對馬會的卓越服務及貢獻，董事局已邀請李博士為名譽董事。

馬會主席利子厚先生感謝李家祥博士對馬會的貢獻：「我謹代表馬會董事局，感謝李家祥博士多年來積極參與會務。李博士曾參與17個馬會委員會的工作，當中包括審計委員會、財務及一般事務委員會、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場管理委員會、會員事務委員會，以及投資委員會的主席。李博士備有傑出豐富的會計及社會服務經驗，他的睿智指導對馬會貢獻良多。」