丁冠豪呢期上岸喇啩~

丁冠豪5月夜賽強勢已經3連勝，頭馬累積至22W，但因為五班賽頭馬只計2W，如今達標頭馬實際只得17場，為免夜長夢多，練者把握當前旺勢，周三晚派出場地專家「大師級」及「砂漿金剛」爭功，期望及早贏多一場湊夠18W上岸。

雖然丁冠豪上次谷草夜賽勝出「合金皇」，完成本月夜賽3連勝，可惜屬季內第7場五班賽頭馬，對於從化倉要贏18W才夠數，並無實際幫助。丁仔周三晚一手戰馬之中，撇開兩匹出戰五班賽駒，尚有3個機會，務必打造一場四班或以上達標頭馬。

當中第7場「砂漿金剛」今季於谷草1200米取得連捷，上仗未能延續勝勢，梁家俊賽後向競賽小組報告因負頂磅迎戰，坐騎大部分途程在沒有遮擋下走外疊，末段未能以勁勢衝刺，惟所負不遠。此駒復課依然積極砥礪，今復排有利檔位，原裝再來應有不同演繹。

第8場「其藝先鋒」剛戰休息接近4個月復出，期間或許因健康問題放緩操練，以新鮮感彌補狀態不足，卻遇上一場強組谷草1200米，兼且排在不利12檔起步，快速搶欄帶放下，最終亦只得第4，熱過身後再攻首本途程，今戰所遇強手不如上場多，由擅放之希威森接棒出擊，擺明有針對性部署。

至於第5場「大師級」近兩仗已扳回有利評分作賽，卻一再受制於不利賽事形勢，前段搶口以至大部分途程被迫望空推進，換上霍宏聲抽排好檔，久未交代之馬必思進取。