希斯：戴文高可能是兒子用過嘅最好騎師

戴文高周三開始作短期客串，首戰跑馬地賽事將策騎3駒上陣。戴文高上周六在澳洲主策「御准商號」攻下一級賽古活錦標後旋即來港，出身自新西蘭賽馬世家的他，今已取得超過700場頭馬，曾勝出的一級賽包括考菲爾德盃、維多利亞打吡、藍鑽石錦標、古摩亞經典大賽、古活錦標，以及兩度揚威澳洲堅尼大賽。

戴文高說：「今次來港策騎將要面對不同新挑戰，與在澳洲策騎大有分別，不過我非常期待。這陣子在維多利亞省，除了昆士蘭嘉年華外，重要賽事不多，所以現在正是衝出澳洲、到香港闖一闖的好時機。」

戴文高在澳洲策騎期間，曾為希斯的兩位兒子比安希斯及詹希斯效力，他多年前參加見習騎師交換計劃時，曾在跑馬地參加試閘，周三將第2次踏足跑馬地馬場。 希斯說：「戴文高可能是兒子們曾起用的騎師之中最出色的一位，他對香港而言可說是當然之選，而我認為他是上佳之選。」

戴文高將主策「中華英雄」角逐第3場四班1650米，希斯說：「『中華英雄』上仗角逐較短途程賽事，末段衝刺良佳，馬兒狀態勇銳，加上排檔理想，今仗回師跑馬地應可交出好表現。早前的小手術對馬兒有所幫助，我覺得牠角逐較長途程時表現會較好。牠年僅3歲，今季餘下時間仍很可能會安排牠競逐1600米至1800米賽事。」

戴文高也會為希斯策騎「天外驚天」，希斯表示：「馬兒狀態良佳，對牠而言，跑1200米可能較理想，而今仗的1000米途程則可能略為嫌短，不過牠抽得好檔，而且對手實力不算太強。」