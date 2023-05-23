【練馬師王】編號1力爭3連霸

上期沙田「練馬師王」，由蔡約翰累積30分勝出，是他今季第12次封王，成績繼續領導群雄。連同上期谷戰的方嘉柏，「練馬師王」已一連兩期由編號1勝出，季尾階段受到熱捧，似乎更值信賴。

今晚跑馬地夜賽，黎昭昇出馬陣容強勁，6匹參戰馬中，「創福威」、「四喜鳥」、「四季醒」及「怡勁力」均由冠軍騎師潘頓執韁，至於餘下兩駒「極速滿貫」及「亞洲籐王」皆是新勝而臨，鞍上人亦是贏馬配搭梁家俊和田泰安，擺出一副全攻型格局，有望爭取本季第3次封王。

黎昭昇與潘頓今季在谷草合作41匹次，累積11冠8亞1季，上名率接近5成，假如賠率在3倍或以下，有關15駒更悉數取得前5名獎金，愈熱愈可靠。第6場「四季醒」在港3戰均跑前4名，演出十分準繩，雖然仍未出頭，但本身兩戰谷草都有如狼似虎的走勢，細場威力可觀。同場對壘的「旋風飛影」、「人和家興」、「華麗活力」、「風雷電」及「高明駿將」均曾由潘頓建功，要索騎並不困難，不過最後騎者選取了「四季醒」，估計競爭能力不遑多讓，加上排內檔形勢有利，大有機會一攻而破，捧走法國五月盃。

除此之外，列陣第8場的「怡勁力」，轉戰跑馬地後兩戰1冠1亞，上場更掟開亞軍「祥勝霸駒」，贏馬姿態大把在手，今次再爭勝途谷草1200米，論態又更進一步，熱捧下應可完成連捷任務。

「練馬師王」開售賠率

1.黎昭昇 3.75倍

2.大衛希斯 3.75倍

3.沈集成 7.0倍

4.韋 達 8.5倍

5.丁冠豪 9.0倍

6.蔡約翰 14倍

7.告東尼 15倍

8.羅富全 20倍

9.方嘉柏 18倍

10.呂健威 22倍

11.姚本輝 25倍

12.葉楚航 30倍

13.文家良 75倍

14.何 良 75倍

15.賀 賢 100倍

16.蘇偉賢 85倍

21.其他練馬師(苗禮德/高伯新/鄭俊偉/容天鵬/伍鵬志/徐雨石) 85倍