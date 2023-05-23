【波馬同樂】四季醒惡鬥華麗活力

大家好，第6場三班1000米，我睇好潘頓和黎昭昇這對組合，在這場馬少的盃賽場合會有好表現。「四季醒」路有專長，今季兩次同程入Q，追勢似模似樣，今次抽到同程勝率最高的3檔，實屬開齋良機！

「四季醒」今季跑過3次，其中初出一仗和上仗均在同程入Q，末段追勢凌厲，奈何兩次分別遇到追得更勁的對手「巴薩諾瓦」和「人和家興」，才尚與頭馬無緣。今次繼續由潘頓出策，騎慣騎熟，可望藉檔利打開勝利之門。

至於能予「四季醒」最大威脅的可能是「華麗活力」。上季交出兩W的「華麗活力」，手術過後今季跑過5次僅得兩P，表現與上季似乎有點距離，但今次抖了差不多1個月後再出，加上轉了配備，寄望重掌帥權的何澤堯生生性性，不要重蹈上季初出幾仗，姍姍來遲的覆轍，成功與「四季醒」串Q的機會極濃。

鐵角加入預期會好分頭的「旋風飛影」，上場在布文胯下跑第8，事後發現氣管多血，今落班後第2次出回師草地賽事，且看能否藉班利上名。

四重彩我會用心目中的死Q 3搭6做複膽，配腳除「旋風飛影」外，還有與梁家俊人馬合拍的「人和家興」、休戰逾年上場復山有表現的「風雷電」，以及兩連勝後升班初出卻排大外檔的「浪茄仔」。祝各位好運！