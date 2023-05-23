【張基焦點】威力星進步展所長

潘明輝最近演出回勇，剛周日更成功連中三元，今期跑馬地賽事雖然坐騎不算多，但仍有機會繼續數胡，頭場「威力星」漸漸成熟，再增程跑大長途可以補中。另外，「赤馬雄風」目前評分有微利，希斯似乎有意造就同鄉艾道拿開齋。「旋風飛影」在三班應該有一定優勢，今次跑1000米未必嫌短。「樂加福」正踏入反彈期，近況穩定仍要重視。

第1場五班2200米，「威力星」是一匹遲熟長途馬，加上翻步較慢，因此一直無表現，直到最近所見跑姿不再生硬，剛戰增程跑谷草1800米早段可以擺前走兼貼欄，奈何中段外疊有馬上前，令其處於內欄劣勢，怎料拉士又撲上前得季軍，表現大幅進步，今次增程跑2200米更合腳法，質新馬現階段才成熟，有權補中。

第9場三班1650米，「赤馬雄風」算是希斯馬房的招牌鐵馬，即使今季已經6歲，演出毫無退步感，季初仍能取得1冠2亞，最近由80分減至75分，又回復競爭力，最近頻頻安排拍跳，亦由艾道拿一手操，今次抽2檔形勢有利，只要讓其放出順走，機會樂觀。

第6場三班1000米，法國五月盃，「旋風飛影」已經定型為一匹短途後上馬，增程肯定不合腳法，反而今仗縮程跑1000米或會帶來突破，3月初曾於此程追近，今場快馬甚多，步速一定快，此駒曾贏二班賽事有級數，配合2檔好位，未許輕視。

第7場四班1200米，「樂加福」即使曾一度降至五班，但於1月尾贏馬後則持續反彈，今次檔位不差，兼且同場對手大多似是而非，此駒勝在質新當起，應可跑入前列。