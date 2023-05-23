【進階選項】友誼至佳感覺清爽

踏入5、6月向來都是越洋轉播賽高峰期，可惜目前仍然受到政府定下相關次數限制，所以即使日本東京競馬場連續5周舉行一級賽，能夠轉播的只有兩項，剛周日再有匹明星馬Liberty Island輕取日本橡樹，一級賽3連勝兼三冠叫胡，希望年尾時段能安排秋華賞轉播，一齊現場見證史上第7匹日本三冠雌馬誕生。

很遺憾，今個星期日第90屆日本打吡亦未能安排於本地賽事中插播，皆因名額於季初兩場育馬者盃已耗用，剩下3場要留待播法國打吡、安田及寶塚，結果日本打吡成了犧牲品，幸好現時科技發達，相信大家在社交平台一樣可以找到相關報道，且看日本二千堅尼冠軍「初日高升」能否再闖關。至於6月安田紀念賽一向都會直播，疫情後再無外隊參與，對上一匹是2018年香港代表「西方快車」跑第10名。

第2場「友誼至佳」昔日同主馬「友誼至上」2010年亦曾參與這項日本一哩大賽，當時港駒遠征密度甚高，相反今天隨着本地賽事獎金增加，心態上更見一動不如一靜。回說「友誼至佳」今次機會，來到季尾只跑4次，相信與其右前腿傷患有關，粗身馬3月復出仍見臃腫，但兩戰開氣後埋門試泥閘有前有後，一種清爽感覺復現。交回上季尾贏馬水準，今場再遇「佳尊三」、「創福威」等駒，有權反先。

剛周日「實現夢想」直路賽抽到1檔，臨場有空間愈賣愈熱結果輕勝，假若早是14檔的話，應該是不足2倍。同樣情況第4場「勇威神駒」今次又抽到大外檔，一連兩場谷草外檔都追得好，證明這匹上季780萬最貴拍賣馬已經踏入作戰水準。撇除幾匹進度未足質新馬，剩下「紅運大師」、「戰鬥英雄」及「紅衣火旺」已再無進步，真正有威脅對手所剩無幾，只要早段跟到8、9位，憑後勁及較高質素足以殺敵。