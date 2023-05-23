【孖T孖住上】樂加福守好位爆一段

長風餐單：四季醒三甲穩

今次賽事以谷草C欄C+3彎作賽，由於跑道較狹窄，加上季尾效應，人疲馬乏鬥心下滑，因此揀馬方面，不妨倚重前置型賽駒。

第3口孖T頭關第6場，出馬10匹但有半數在對上一仗殺入三甲，但計及近況及其他客觀條件，始終以潘頓坐騎「四季醒」三甲最穩健，此匹3歲馬季內只跑過3仗，其中兩次渡江都入Q，上仗雖然不敵今次同場的「人和家興」，但當時排10檔兼出閘笨拙，先機盡失之下亦有能力追回第2只負半身位，今次排檔內外互調，形勢已截然不同，未交代之黎廐馬特別值得信賴，作為孖T馬膽非常合理。

第7場揀膽選同程甚有根據的「樂加福」，此駒出爭谷草1200米7戰4上名，表現確實準繩，馬匹跑法夠機動，每每守好位下爆一段，此類跑法在谷草長期佔上風，作為孖T馬膽求三甲一席，應非奢求。

梓忠餐單：閃耀將神增程啱跑

一般來說，孖T派彩起碼都有一兩萬，如果好似剛周日沙田賽事連場爆冷，則更加好分，最少的一口孖T派彩都有7萬多，而最冷的第5口孖T更高達103萬，每注1元都收10萬，所以想刀仔鋸大樹的馬迷，也不一定要博三T。孖T比三T的優勢，是可以投注1元注，三T最低消費則是2元1注。

今期第1口孖T頭關重心為「佳尊三」，蘇偉賢馬房今季有不少賽駒贏開繼續贏，新鮮熱辣的例子有「巴基之友」，而「佳尊三」上仗跑獲季內第2W，在霍宏聲胯下一放到底，贏來姿態從容，五班分子乘勇排得1檔有利，三甲穩陣。

尾關馬膽取「閃耀將神」，容天鵬3歲質新馬剛戰初出跑谷草1200米後上如箭得第5，周俊樂停賽即找來潘頓執韁，「信可成真」子嗣增程一哩更啱，況且今季這對騎練的成功率頗高，絕對信得過。