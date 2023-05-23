【三重彩地帶】日輝煌「集」氣再攻堅

第3場四班1650米，近5匹沈集成馬房的休出馬（抖3個月或以上）獲冠亞季各一，愈近季尾，體力因素愈重要，今場「日輝煌」正屬同類分子。「日輝煌」季內一直有穩定演出，在同程開齋之餘，另獲1亞1季3殿，惟2月拚至流鼻血焗抖，但卻未嘗不是一件好事，去到季尾跑體力定勝負，雖然實力非超卓，但爭一席做複膽仍是綽綽有餘。

「極速滿貫」五班同程兩捷俱克服外檔，今排11檔駕輕就熟，黎廐今晚屯重兵，升班仍會勇往直前。「閃耀將神」初出谷草1200米輕描淡寫追近，隨即強配潘頓，同父馬多擅跑中距離，增程料可勝任。「蟲草之凰」慢熱分子季中打後愈跑愈好，埋門贏泥閘，操弗打硬仗。「中華英雄」季內識贏且有1檔之助，戴文高爭表現鬥志可信。

大師級係時候出手

第5場四班1650米，「大師級」上季尾同程贏「電子傳奇」，計能力值四班中上，今季一直減分，現時比該役低4分已有利可圖。自9月試閘後，至本月初才再試，工夫明顯加強，鞍上人換上丁廐頭號殺手霍宏聲，有運抽到有利的3檔，種種條件配合下，今場要出手了。

冷腳留意「雙節棍」，部署跟「大師級」大同小異，12月復出密密跑減分，今晚兩組四班同程乃馬房首選，柏廐冷門用嘉里，不可不防。「四喜鳥」乃今場較具前景的一駒，惟初跑谷草兼排12檔，且看能否憑質搭夠。「美麗攻略」轉攻同程兩戰兩位，水準穩定下來，蔡明紹捨贏閘的「喜蓮慧星」而就，信佢。「旅英福星」轉倉後發火發亮，上場更征服四班，復課有閘，尚未鳴金收兵。■海東