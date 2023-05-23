【J臣研究所】多多配合5檔夠砌

嚟到5月尾，一個辛勞嘅馬季終於望到終點，筆者於6月會飛多轉澳紐，加上德乙直播完季，真正可以放一放假。咁啱6月開始跑黃昏馬，老實講，呢啲新舉動有人歡喜有人愁，筆者就肯定係開心嗰個，因為平時筆者夜晚睇完波，最早都要凌晨3、4點，第2朝再撲入馬場，真係非常痛苦，依家下午舒舒服服入去睇馬，跑完仲可以留喺馬場或會所食埋飯先走，相信真正有放假感覺。老實講，香港後生仔星期六放假肯定玩得夜，星期日又怎會早起睇馬？根本全季都應該跑黃昏馬，咁就真係可以儲到班年輕馬迷喇！

先睇第4場四班1200米，嚟到季尾幾乎例有弱組存在，「友心友型」季內仍喺三班上名，現居四班本已佔到優勢，遇上呢組馬更加有大人恰細路感覺，續配潘頓排2檔，真係穩穩陣陣。「佳運發」上場賺多少內疊變化地偏差，但馬勇對手弱，可拖。「勇威神駒」一連兩場跑近，肯定已踏入正軌，可惜檔位差，最多位置。「紅運大師」班分大利，就算草地打七折都有力上名。

第7場四班1200米就冇咁簡單，「多多配合」上場輸在12檔，今次轉場排5檔，至少可跑出前幾仗水準，只是難明白為何遲遲不肯嘗試增程。「砂漿金剛」上仗起步不算快又三疊入彎，本身評分未盡，居四班仍惡。「樂加福」能力喺呢組可能處下風，但勝在磅輕機動。「木火同明」此程演出夠準。「財駿」配潘頓有權克服9檔，若際遇好隨時贏晒。