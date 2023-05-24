【分秒在握】佢手法似星運明爵喎！

嘉里作為一個全季公司騎師，來到5月尾亦只贏出9W，數字當然嫌少，不過自從有方嘉柏支持後，成績亦有起色，新近贏完「星運明爵」，且看今次條件相若的「聰明導彈」能否再發射了。

在國際騎師錦標賽夜贏出「成才」後，嘉里曾經有3個多月食齋，幸好3月尾爆冷贏出「歡喜福星」後，就繼續得到小方支持，「星運明爵」兩捷都有一定分頭，能夠命中的話確實相當和味。

聰明導彈返谷發射

來到今次，列陣尾場的「聰明導彈」，客觀條件其實與「星運明爵」有點相似，一來都係跑谷中一哩，二來都係排內檔，換言之只要穩守內欄好位，直路望空即有力爭勝。環顧今次尾場參戰馬，前領馬匹不少，「怪獸奇兵」及「雙天至尊」都係慣性搶頭，加上跟前競逐的「又龍串鳳」、「赤馬雄風」及「十八掌」，估計步速慢極有限，「聰明導彈」前仗配布文排2檔贏同程，走位係7 7 6 1，今次嘉里肯做點功課，排1檔按理不難依樣畫葫蘆。

上仗「聰明導彈」因轉場及黏地而敗，今次隔一隔紗回氣，配嘉里熱極有個譜，條件不俗之下，絕對值得一博。

■長風

第9場 9聰明導彈 2二雋

10十八掌 8亞洲籐王