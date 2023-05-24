【場地點樣】天陰有雨 是夜谷戰暫掛牌好地

今日天陰有雨，但目前谷草夜賽，依然掛牌「好地」。

跑馬地馬場今晚上演法國五月盃賽日，9場草地賽事，以移欄C跑道進行角逐，頭場開跑時間為晚上6時45分，就今晨場地掛跑，預測跑「好地」，度地儀指數為2.72。

今日天氣欠穩定，朝早更有頻密雨勢，而天文台亦預測今日大致天陰，有雨且會有幾陣雷暴，究竟會否持續到開跑，抑或可以保持於正常場地競逐，馬迷就要更加留意臨場狀況。

是夜谷草跑C欄賽事，相同賽道已於季內跑過8次，包括10月季內唯一一次谷草日賽。以C欄賽道特色，收窄跑道下免受擠碰意外，跑法主動馬匹佔優，而季尾階段賽事，效果將會更明顯，一如泥地夜賽之後，上星返回谷B跑道作賽，9場頭馬之中，除「伊臣」一場遇上超快步速後上贏，其餘8W都是出自放頭或搶守前列位置馬匹。

其實上半期谷草C欄賽事，檔位形勢較為平均，踏入季中以後，近3次賽事排檔偏差轉趨明顯，雙號檔位只得10檔贏過一場而已。27W之中，雖然黃金1檔威力遠不及季初，只得1W，但2-5檔共佔17W，當中2檔、4檔各佔5W乃頭馬之冠，3檔亦有W，可見實力馬排5檔以內，取位上較為放心。

何澤堯分屬今季谷草C欄王，對上8次賽事未曾斷纜，而準冠軍潘頓保持上佳成績，田泰安更曾於前次C欄賽事食出大四喜，剛戰失準表現走樣，以今期夫卜出戰，仍有憧憬必要。