試閘作最後檢閱 澳洲3賽駒下月7日啟程赴英

連同「雅騰雲」(圖)3匹澳洲賽駒，下周一將為備戰皇家雅士谷作最後試閘。

仲有4個禮拜就係皇家雅士谷賽期，今年澳洲將會有4駒參戰，除咗「星相師」才拜跑完直接飛去英國備戰，其餘3匹：「富隆佳地」、「雅勝雲」同Cannonball，已經定咗下月7日，一齊啟程飛去英國。

响未出發前呢兩個禮拜嘅備戰，3匹馬就相當一致，練馬師都安排咗佢哋响下星期一費明頓參與試閘，作為最後檢閱，稍後就會入隔離營準備旅程，期間都只係會保持較運動量，反而另一匹响英國備戰嘅「星相師」，上星期响約克跑咗場G2約克公爵錦標(Duke Of York Clipper Stakes )，9匹馬賽事只跑7，賽後練馬師郭兆棠表示狀態未回復响杜拜跑第二嘅水平，所以要跑多場撻起馬匹狀態，下個目標會係6月10日希鐸舉行嘅1400米G3約翰親王錦標(John of Gaunt Stakes)。

4匹澳洲賽駒，响出戰皇家雅士谷嘅配搭亦已定晒，出戰皇席錦標2駒：「富隆佳地」配麥道朗、Cannonball配柏寶，而出戰女王伊利伯二世禧年錦標(即去年白金禧錦標)2駒：「雅騰雲」配麥道朗、「星相師」配連達文。