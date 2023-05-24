【賽後報告】小組認為蟲草之凰慢閘自己一手造成

是晚賽後報告撮要：

第1場：「敬禮」氣管內有很多血。賽後，霍宏聲（「從所願」）報告，坐騎於中段沿途在領先下受對手挑戰時顯得不適應。他續說，坐騎也於陣上發出呼吸聲。獸醫於賽後立即檢查「從所願」，發現該駒患有「喘鳴症」。同樣於賽後，希威森（「幸運飛彈」）表示，他於早段須消耗坐騎一些氣力以保持居前列位置，但坐騎自700米處起墮退，表現最為令人失望。「幸運飛彈」發現左前腿不良於行。

第3場：宣佈覆磅完畢前，小組考慮了「蟲草之凰」的騎師田泰安以坐騎未獲公平出閘為理由，提出宣佈該駒為無出賽馬匹的申請。小組聽取了田泰安及司閘員施百厲的證供後，發現「蟲草之凰」於開閘時在閘內煩躁不安，自己以後足豎立，因而失地甚多。小組認為此宗事件是由「蟲草之凰」的行為而造成，因此該駒被視為出賽馬匹，並宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

被查詢有關「金寶」是晚領放的跑法時，班德禮表示，坐騎是晚首次佩戴眼罩上陣並在C賽道上角逐，他獲指示自外檔出閘後催策坐騎上前以圖領放。練馬師方嘉柏確認他發出的策騎指示。被查詢有關「金寶」的進步表現時，方嘉柏表示，他認為該駒在得以領放下有助發揮，並且是晚首次在跑馬地上陣時顯得適應。「萬事正」被發現口內有血。

第4場：「戰鬥英雄」於開閘時將頭低俯，因而出閘笨拙及失地。「勇威神駒」大部分途程在沒有遮擋下走外疊，最後200米在催策下內閃，並難以受力策至終點。賽後，田泰安（「謙謙君子」）報告，坐騎沿途太過搶口，因而於末段未能以勁勢衝刺。

第5場：「雙節棍」左後腿不良於行及左後球節受傷。接近250米處時，「安耀」有不妥及被騎師收停。賽後，獸醫報告，「安耀」左後腿受傷。

第7場：獸醫應希威森的要求替「多多配合」進行檢查，並且認為該駒適宜出賽。

第8場：獸醫應霍宏聲的要求替「經典之星」進行檢查，並且認為該駒適宜出賽。蔡明紹（「傑出漢子」）報告，是晚首次在跑馬地上陣的坐騎在此賽道上競跑時顯得不適應，沿途傾向斜跑。

被查詢有關「怡勁力」令人失望的表現時，潘頓表示，自外檔出閘後他須於早段消耗坐騎一些氣力以佔取前列位置，而於接近700米處時能夠在「識贏」之後取得遮擋。他說，過了500米處後，他在「識贏」開始墮退之際須將坐騎移至該駒外側以圖推進，但坐騎對催策毫無反應，他擔心坐騎或有不妥，遂停止力策當時並非處於具競爭力位置的坐騎至終點。練馬師黎昭昇告知小組，他滿意「怡勁力」是賽前的表現，尤其是5月12日在沙田試閘表現良佳。黎昭昇表示，儘管他認同潘頓的觀點，但「怡勁力」的表現仍令人失望。

第9場：潘頓（「連連歡呼」）告知小組，坐騎自外檔出閘後居馬群後列競跑，其後難以追前，在是晚的競賽模式下不合發揮。