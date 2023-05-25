疑慮已釋！何澤堯開工考驗直線力山

昨晚何澤堯因身體不適而退出賽事，全部坐騎換晒人，照計數的話，經已勝出騎師王，都咪話唔肉赤，賽後官方宣布他於周日沙田賽事可照入紙，但先要通過醫生檢查。然而，這位華將一哥今早已急不及待蒲頭，並可戎裝課馬，釋除大眾疑慮。

6時半現身的他，即為出戰第8場一級賽遮打盃的「直線力山」主持最後試跑，與出戰第6場的廐侶「日日獎」於草地跑道看台路段拍跳3段，「直線力山」走來快慢由人，紋風未動，韁口好到不得了，方嘉柏亦全程管接送，課後更與馬背上的何澤堯談笑風生，可見對馬匹今課操練表現十分滿意，需知「直線力山」上場於三級賽皇太后紀念盃贏來似難實易，一撻即着，賽後小方話明馬匹仍在進步中，今勻再爭同程，只要克服平磅賽的考驗，便能晉身一級賽佳駟。

其後，何澤堯再為柏廐另一匹參戰馬試跑，正是在港初出跑直路賽獲亞的天王郭富城愛駒「舞林密碼」，人馬於1800米草地路段進行快試，走勢勁如炮彈，顯然操勇而臨，此駒外地贏開右轉草地短途賽，今戰初跑田草1200米，腳法必合，有如此多惡馬在手，相信騎者也不想再拱手相讓吧！