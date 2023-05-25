遮打盃跑馬王 知唔知邊個倉最威水

告東尼於過去10屆遮打盃贏過7屆，今季且看能否憑「錶之五知」以弱勝強。

周日上演渣打冠軍暨遮打盃，即係過往所謂跑「馬王」，依家就變為香港三冠大賽尾關賽事，睇番今期陣容，「浪漫勇士」理所當然成為擂台躉，沈集成當然好希望今場贏取佢從練第一個遮打盃。

其實講番遮打盃近年往績，雖然呢兩年由外籍倉口贏馬，不過竟然係告東尼嘅世界，呢位馬壇大哥大唔單止喺騎師年代，憑經典名駒「同德」同「有性格」贏過呢個盃，原來做咗練馬師，成績更厲害，就以近10屆遮打盃往績，竟然贏咗7屆，由「加州萬里」、「喜蓮巨星」、「將男」、「巴基之星」以至「時時精綵」，可以講粒粒皆星。

今屆賽事，告東尼只係派遣「錶之五知」單騎應戰，以今場嘅國際評分，都係最低分一匹，唔過100分，要想喺呢場賽事突圍而出，的確有難度，因為近年如「智多飛」、「勇戰神駒」贏馬，都係剛評100分，面對住銳氣正盛嘅「浪漫勇士」，當然會下風。

然而以大哥大嘅信勝心態，毅然出戰亦唔係諗住趁熱鬧，信賴佢嘅功力同部署，今仗要上名，亦非全無可能，但如果講到要為本地倉口爭光，睇嚟今屆希望都係落在成哥身上。