【蹄聲妙影】影頭馬相 企C位最好樣

拉頭馬人數太多時，由於要用廣角變焦鏡先影得晒，企在最側的被攝者難免有少少變形。(資料圖片)

社會全面復常，通街都係人，假日為甚，內地遊客亦多番晒，賽馬日算係旅遊業寒暑表，東星用碌大炮喺高處偵測過，發覺操流利國語嘅入場人士比例愈來愈多，睇趨勢旅遊業好快有改善，不過投注額冇乜起色，旺丁不旺財，但經已好過好多行業，起碼賺番人氣先，逼吓逼吓先創造多啲職位，得以促進港人就業機會。

講開個逼字，最近入凱旋門拉頭馬嘅人數愈來愈多，經常逼爆攝記啲鏡頭，要換支16-35mm廣角變焦鏡先影得晒，搞到一左一右嘅被攝者扁晒，而馬主服務部亦有增派人手，喺凱旋門出入口充當排解疑難角色，其實都係好事，畢竟唔係個個馬主或其親友都有拉頭馬經驗。

此外，最近攝記們亦慢慢回復以前嘅拍攝步驟，影完一幅有騎師在馬背上嘅頭馬相後，隨即一擁而上，向前步行三四步，為企C字位嘅馬主與騎練來多一張近少少嘅合照，以突出番主體，可是上周日為咗影潘頓同佢太太及姨仔嘅合照，有位拎住手機拍片嘅攝記，被身旁另一位揸相機嘅攝記個頭頂撞跌部手機，可幸佢即時撈得番，總算有驚無險，事後大家亦有互相耍冧，返到記者室仲合唱羅家良首名曲《純屬意外》呢！

初步提供:

第6場6「黃腳鱲」

第7場10「小刺蛋」

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