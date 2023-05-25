【賽馬以外】打定輸數抑或另覓出路？

「金鎗六十」唔遠征已經唔係咩新鮮事，或者講白啲，預咗啦，然後「金鑽貴人」放棄去日本跑安田紀念賽，反而轉爭三級賽沙田銀瓶，而「浪漫勇士」亦怕咗日本馬王「春秋分」，暫時唔打算喺今年10月尾去日本角逐秋季天皇賞，留番下年先再遠征。筆者覺得「金鑽貴人」、「浪漫勇士」嘅部署都算合理，況且暫時唔遠征，唔代表一定唔會出去，相信大家仍有機會睇到呢兩匹香港佳駟揚威海外。反而最近一再被「金鑽貴人」擊敗嘅「福逸」，高伯新就決定讓後駒下個月去英國嘅皇家雅士谷賽期，出戰今年改名為女皇伊利沙伯二世禧年錦標嘅1200米G1，如果可以為港爭光，筆者真係要畀啲掌聲喼神至得啦。

唔知大家有冇印象，就算喺高伯新來港開倉早期成績好嗰陣時，季尾成績都係比較失色，同埋出賽次數較少。咁依家高伯新嘅情況，睇練馬師排行榜就見到，暫時只得9W，兼且有3場五班頭馬，換言之只得8場有效，仲爭8場四班或以上嘅頭馬先可以上岸。即使護級機會唔大，按理呢一刻仍要為畢業而努力，但佢已決定派「福逸」遠征英國，莫非佢覺得今季打定輸數，預咗要收一封警告信，抑或本身仲有打算？

今季練馬師榜下游非常慘烈，自從加咗五班頭馬只計2W嘅不合理條款，的確令弱勢倉主更加難達標，只係有關方面堅決唔改，固執行事，都算係社會縮影。尋晚丁冠豪終於上岸，依家仲有6個馬房要護級，全部至少都要贏3場或以上先可以唔使收警告信，目前最危急當然係鄭俊偉、何良，事關收多封就玩完，高伯新就未試過肥佬，所以仲有啲空間，話晒馬房子彈唔多，萬一今季搏完都係唔夠數，下季點算好。

不過，筆者反而覺得高伯新只係做佢應該做嘅事，作為練馬師，責任係盡力為廐內馬匹爭取成績，依家佢馬房得29駒，子彈不足，真係迫嚟都冇用，而較為質新嘅「心想事成」已經直落贏3W，「福星」第2次上陣就入圍，證明只要馬匹夠進度同質素，佢都唔會太保留。至於「福逸」遠征，筆者亦覺得非常合理，呢匹6歲澳洲PPG已經累積12W，贏過兩屆主席短途獎，捧走女皇銀禧紀念盃，今季仲贏埋香港短途錦標，但下半季真係唔夠只得4歲嘅「金鑽貴人」鬥，只能講句無可奈何。作為練馬師就要幫馬匹搵出路，既然喺香港唔夠抽，倒不如試吓遠征，同埋下季都7歲，會唔會退化都未知，寧願出外闖一闖，話唔定變出一片天。

■山無陵