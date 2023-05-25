韋達為將王跳求雨舞？

韋達旗下的「將王」，周日將在遮打盃尋求衞冕。

本季曾征戰中東的上年度馬季香港最佳長途馬「將王」將於週日（5月28日）出師沙田，角逐渣打冠軍暨遮打盃（2400米一級賽），冀能成功衛冕，成為歷來其中一匹一再揚威此賽的佳駟，為賽季劃上圓滿句號。

這匹韋達馬房佳駟於2月勇奪酋長錦標（2400米卡塔爾一級賽），今戰將力爭在港第3項一級賽殊榮，同場8匹對手包括「浪漫勇士」、此賽前屆冠軍「勇戰神駒」及剛勝出三級賽皇太后紀念盃的「直線力山」等。

「將王」今季已上陣8次，3月在杜拜兩項一級賽先後以第5及第8名衝線，其後於5月7日在布文胯下出爭三級賽皇太后紀念盃，在頭馬「直線力山」之後得第6名。這對人馬組合今戰將繼續合作。

韋達說：「馬兒（『將王』）狀態依舊。我認為牠上仗跑來充滿鬥心，而布文也滿意牠的表現。牠當時一直保持走勢，但轉直路彎時一度無路可上，陣上際遇影響了牠的發揮。」

「布文下馬時說想再次策騎牠上陣，這是個好現象，證明馬兒跑得很好。此駒自上仗賽後一直保持佳態，並無異常的表現。我對牠賽後的狀態十分滿意，而牠操練的表現也甚佳。」

作風務實的韋達從騎期間曾3勝冠軍暨遮打盃，他認為沈集成旗下的「浪漫勇士」將會對「將王」構成威脅。

「『浪漫勇士』是陣中難以擊敗的勁敵，牠現時氣勢如虹，唯一能夠提高我們勝算的是希望當日會下點雨，但根據天氣預測，週日下大雨的機會似乎不太。」

「現在偶爾下著微雨，希望能夠令場地變得偏軟，這將會對我們十分有利。」韋達說。

「將王」今仗將自第5檔起步。此駒上季攻下渣打冠軍暨遮打盃，其後續有出色表現，令韋達倍感自豪。

「『將王』季內遠征海外，並且能夠在卡塔爾較為狹窄的跑道上凱旋而歸，實在表現非凡。馬兒不但為我帶來榮耀，而且更為港爭光。」

「『將王』其後轉戰杜拜，在杜拜超級星期六賽馬日交出好表現，可惜在之後的杜拜世界盃賽馬日因陣上際遇欠佳而表現略為失色。馬兒今季已上陣多次，而且踏足了不同地方，不過牠現在已經回復佳態，為週日一仗準備就緒。」