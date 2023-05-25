浪漫勇士行巴基時時精綵舊路？

嚟到今個周日，就會上演季內最後一項一級賽2400米遮打盃，是場三冠大賽尾關，頭兩關董事盃及香港金盃盟主「金鎗六十」雖未有參戰，但仍有全港二哥130分「浪漫勇士」擔大旗，此匹沈集成鎮倉寶，季內已先後攻下國際賽香港盃及女皇盃兩場大賽，今次潘頓更是望穿秋水，首度主轡此匹明星佳駟，話題十足！

今季3度配上新西蘭好手麥道朗均勝的「浪漫勇士」，將改由潘頓策騎，此位篤定再做香港冠軍的騎師，一點都沒有怠慢，上月中旬曾親自試閘，結果順利跑第1名，試罷潘頓更用「Terrible」（恐怖）來形容其走勢，可見「浪漫勇士」在潘頓心目中實力何等超級。

回說上賽女皇盃，「浪漫勇士」以2馬位之先擊敗到訪的日本馬「先見」，此匹5歲香港拍賣馬季尾走勢勇極，雖然今次首度扳上哩半面對皇太后紀念盃冠軍「直線力山」及上年遮打盃盟主「將王」，但以往有贏完女皇盃再跑遮打盃的「巴基之星」及「時時精綵」，都能順利再捷而回，相信「浪漫勇士」亦可恃級數克服增程難度，若能再勝此場終極一級賽，氣勢更勁，有望與「金鎗六十」同「金鑽貴人」爭奪今季馬王寶座。

沈集成周日除了有「浪漫勇士」爭主題賽，其他場次亦極有睇頭，好似近5戰3勝的「旺旺神駒」再攻田草1200米，高質自購馬「喜蓮勇感」亦由谷草轉大場爭功，「浪漫勇士」同主的「浪漫風采」近仗亦所負不遠，各位啱心水可投注埋沈集成「練馬師王」！