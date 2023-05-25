舞林密碼復出 方仔孖城城做主角

香港舞台王者郭富城，以往名下馬交由方嘉柏訓練全部識贏，G布馬「舞林密碼」也是與方嘉柏繼續合作。睇番此駒來港後因傷抖至今季2月尾才跑，初出於何澤堯胯下跑直路賽獲亞軍，熱身後又因發燒休賽，今周日復出轉跑1200米，城城可拍住小方於凱旋門做主角。

第10場三班1200米，「舞林密碼」上季來港後因腳傷要養回健康，一直未有上陣，遲至今季2月才跑，結果初出配何澤堯跑1000米直路賽僅敗於「怡心聲」獲亞軍，以後駒跑直路賽之準繩表現，「舞林密碼」該役亞軍水準可秤高。

至於城城當時也有入場支持愛駒，傳媒更全程捕捉此位巨星鏡頭，城城除了與小方密密傾，更見到城城賽後誇讚何澤堯發揮，對愛駒表現滿意。「舞林密碼」3月尾又因發燒缺課，但之後重新做工夫，最近試1000米閘輕鬆擺前得第1名，相信健康已重拾正軌。方嘉柏今次安排「舞林密碼」增程改戰田草1200米，繼續用何澤堯執韁，戰意鮮明，相信屆時又會見到城城孖住小方於場內打氣，又睇吓成日響凱旋門手舞足蹈嘅「沙田舞王」方嘉柏，會唔會孖郭富城跳番Part贏馬舞喇~

方嘉柏今個周日派馬強勢，除了想與城城入凱旋門拉頭馬，更具決心連場數胡。英國籍騎師班德禮最近得到方嘉柏器重，騎練剛谷戰攜手又有進帳，今次第2場「包裝旋風」上仗在班德禮胯下取得連捷，騎者再獲此匹勇馬帥權必拚盡，排1檔易發揮，有力再贏。

第1場「鈦易搵」前仗初出在何澤堯胯下輕勝，上仗小方新徒弟黃智弘策騎拚失後，何澤堯重新接手，誓要幫手補中。第8場「直線力山」在何澤堯胯下取得連捷，本身進步神速，今次遮打盃力挑擂台躉「浪漫勇士」。