上屆英國打吡冠軍復出 可惜未能稱冠

上屆英國打吡大賽冠軍「稱霸沙漠」(Desert Crown)傷愈復出，昨日(25日)於沙丘園作今季復出成為焦點，可惜此駒於2000米G3格烈准將錦標(Brigadier Gerard Stakes)復出只跑第2，被同樣因傷休戰近一年之「命令」(Hukum)所擊退。

兩匹明星馬，同樣是在去年6月初葉森賽期上陣，「命令」輕鬆捧走加冕盃，而「稱霸沙漠」在一日後揚威英國打吡大賽，可惜兩駒其後於操練受傷，休息接近一年才復出。在今場賽事，「稱霸沙漠」於直路望空曾一度出頭，然而「命令」在末段望空展開衝刺，兩駒鞍上人金誠剛與高俊誠單打獨鬥，最終以半馬位分勝負。賽後「稱霸沙漠」練馬師司徒德爵士表示，馬匹休後復出，狀態未復頂點，因此對於是否出戰皇家雅士谷賽期，抑或留力出戰英皇錦標，仍未有定案。

反而沙德韋爾名下「命令」，披上已故咸頓酋長傳統綵衣出戰表現出色，這匹分屬去年馬王「勝千里」之同父同母兄長，今仗發揮應有水準，練馬師布隆思指出，下仗將會出戰皇家雅士谷的夏域錦標。