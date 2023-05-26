【馬場第一攝】新勢力唔講得笑 阿Dee希斯再出招

澳洲好手戴文高(Dee)來港做雷霆救兵，剛戰夜賽已經先聲奪人，騎4件得冠亞季殿各1，全部有獎金收，加埋造到115磅覆蓋輕磅馬之優勢，未來日子肯定大把世界，阿Dee絕對明白馬圈生存之道，要不斷尋求其他馬房支持，哪怕是大倉或細倉，騎者今晨趁休息時間，即時走入烽火台搵練馬師打招呼，其中見到何良便一個箭步行到佢面前，自我介紹兼抄牌攞電話，認真識做，臨尾再擺個靚post畀攝記拍照，果然係公關高手。

同良哥溝通完畢再上2樓搵希斯傾密偈，練者一早坐定定等佢，兩人見面立即展開軍事會議，今期合作馬有第3場五班1200米「必跑得」及第10場三班1200米「實力哥」，上述兩駒唔講得實力大超班，卻同樣是近仗跑得接近以第6名過終點，既然賽前出現如斯進取動靜，轉咗手風有得搏架。

開會到尾段，苗禮德亦來到參與埋一份，佢都有件「星洲之光」交畀阿Dee騎，出爭第6場四班1400米賽事，並且今早安排由騎者試一課內圈踱步，好讓人馬有初步了解，此駒上仗同程排14檔臨尾撲上跑第5名輸3個多馬位，今抽6檔出閘相比形勢好咗，仲唔搏命等幾時!

早餐料:

第3場:6「必跑得」

第6場:4「星洲之光」

第10場:8「實力哥」

■阿藍