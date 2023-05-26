【遮打盃】蝕磅使乜驚？方嘉柏：直線力山仍處虛分

「直線力山」周日進軍2400米一級賽遮打盃，方嘉柏冀馬兒能延續強勢再下一城。

「直線力山」在港只上陣7次，但周日便已首次出爭一級賽，與「浪漫勇士」一決高下。「直線力山」上仗於三級賽皇太后盃，在負117磅之下展現濃烈鬥心，最終奏凱而回。考慮到遮打盃將甚具挑戰，方嘉柏對於是否讓「直線力山」角逐，最初亦未能太過肯定。方嘉柏說：「我曾花一些時間考慮應否讓牠出爭此賽，畢竟上仗已拼了一場硬仗，而且該次亦屬大幅增程，不過有過一次此程經驗，應有助發揮。我們決定報名參賽，看看牠能否跑出出色的賽事，而我有信心牠可以做到。當然，我們亦明白今次跑平磅賽，形勢已與上仗不同。」

方嘉柏續說「周日的對手包括上屆此賽冠軍『將王』，相信韋達可令該駒有最佳態況上陣。『浪漫勇士』雖增程角逐2400米，但牠是匹具級數的佳駟，必有能力應付此途程。」

然而，方嘉柏認為「直線力山」尚有進步空間，其評分仍未見盡，他說：「『直線力山』現時的評分為102分，周日將要蝕分出賽，但我們仍未能肯定馬兒的真正評分如何。牠一直進步，比起早前明顯更為出色，現時更為強壯，進度亦愈見理想。牠自加入我馬房後已4出3捷，能有此成績我實在難再苛求。」

除了「直線力山」外，方嘉柏同時派出「多巴先生」及「時時有餘」加入戰團。「多巴先生」雖然近4仗均未能跑入三甲，但方嘉柏對於馬兒能重振聲威感到樂觀，他說：「對於『多巴先生』來說，今仗最重要是牠是否有痰，近仗牠曾受此問題影響，因而缺乏表現，我們特別安排牠前往從化，希望牠能從中受惠。『多巴先生』跑此程有佳績為據，倘若沒有受痰液的影響，牠是不能忽視的一駒。至於『時時有餘』，上仗由1600米增程至2400米演出優異，今仗其狀態可望得以顯著提升。」

方嘉柏又表示：「我們在今屆遮打盃中的參賽馬均各具實力，但無可否認『浪漫勇士』確是最值得重視的對手。」