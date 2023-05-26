成哥評鎮倉寶：佢愈來愈放鬆 哩半冇問題！

周日上演馬季壓軸一級賽三冠大賽尾關遮打盃，「浪漫勇士」挾香港盃與女皇盃雙料得主初跑大長途，無懼面對「勇戰神駒」與「將王」過去兩屆盟主挑戰，加上柏廐3駒圍攻，沈集成力爭首個遮打盃榮譽，鬥志毋庸置疑。

沈集成自2018年憑「四季旺」贏董事盃，取得首項國際一級賽勝利之後，相隔4年終於憑「浪漫勇士」帶來多項大賽榮譽，無奈今季於三冠大賽首兩關董事盃與香港金盃中，與「金鎗六十」正面交鋒兩度受挫，馬王如今放棄出爭三關大賽尾關，「浪漫勇士」要一雪前恥只能留待下季，今仗更加志在必得，起碼與「金鎗六十」看齊，完成季內第3場G1勝利，沈集成渴望取得從練首個遮打盃。

雖然初跑2400米，沈集成對於「浪漫勇士」長途實力卻充滿信心，並指出馬匹在陣上留放愈來愈懂得放鬆，加程阻力不大。雖然少了最佳拍檔麥道朗，如今由潘頓接手，上次女皇盃前他曾經幫手試閘及快跳，由騎師一哥接手，沈集成強調已再無任何挑剔。

挑戰上屆冠軍將王

今場碰上過去兩屆遮打盃盟主，前屆得主「勇戰神駒」有喘鳴底，所以仍以評分較高的「將王」機會秤先，畢竟牠2月遠征卡塔爾獲得勝利有驚喜，而上場皇太后紀念盃頂磅迎戰，只負兩個多身位跑第6，平磅再戰布文未肯放手，如遇變化地威脅更大。

柏廐3駒之中，「直線力山」加盟後4戰3勝，尤其上仗初跑2400米贏皇太后紀念盃，方嘉柏賽後不諱言已視為馬房新星，平磅首度遇上年長馬，惟質新當銳分子進步幅度難以估計，由好拍檔何澤堯操刀，將會為「浪漫勇士」帶來威脅。