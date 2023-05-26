浪漫勇士喺度唔使諗咁多 千萬六寶獎刨5關咋！

由於6月開始舉行黃昏賽事，意味着周日係今季最後一次日馬賽事，咁啱三T及六寶獎有多寶，兩項彩池夾埋如果1注獨中，派彩有機會高達3,000萬。當然，中三T真係唔容易，但今期第8場遮打盃有擂台躉「浪漫勇士」喺度，如果對佢有十足信心嘅話，專注刨一條「五寶獎」真係慳水慳力。

第6場「星河小子」今季轉向谷草一哩發展，但跑嚟跑去都係得個近字，似乎路程長少少，今仗縮程跑1400米，同場有馬帶住走，佢排1檔守位好位跑，孭住118磅有力出半冷。

第7場「精算謀略」上仗險勝開齋，今次有贏馬路程唔報走去跑1400米，蔡約翰增程馬好少失手，潘頓再騎心存大欲。

第8場「浪漫勇士」卡士高晒，雖然首次挑戰2400米，但呢類馬王級佳駟，幕後唔會打冇把握嘅仗，唔需要諗太多了。

第9場似乎冇咩步速，似係鬥爆末段嘅格局，「喜旺駒」經常可爆22秒幾末段，上仗泥地隔一隔，今仗回師草地必盡搏。

第10場「旺旺神駒」出動到潘頓擺明車馬，雖然又唔好彩抽到外檔起步，但季尾階段鬥志係揀馬重要一環，況且此駒擺明有實力，只要陣上形勢唔係極差，有力補中。

第11場「日日友」均速馬照計跑一哩好過1400米，上仗初增程遇着變化場地未必合發揮，圈土重來排3檔有權變身。