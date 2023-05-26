加埋OK哥復出 周日澳洲幫揸弗！

季尾階段澳洲幫騎師陣容鼎盛，周日更有布文停賽期滿，成為賽事亮點。OK哥復出即刻展現叫座力，與鄉里潘頓看齊騎足11場，當中並非局限只與外籍實力馬房合作，同時為鄭俊偉打護級戰，「富喜來」與「滿歡笑」皆屬搶分籌碼，另有文廐力爭成功5捷之「英雄豪傑」，以及未肯放手再騎的容廐「萬事靚」，隨時連場數胡。

布文今季來港首度被罰，停賽兩日搶閘復出，必然積極搶胡重駁勝纜，頭場新馬賽「富喜來」已大有機會為其打響頭炮，首戰由其出戰後上不及入Q，負於今場第3度碰頭的「鈦易搵」，上仗換人跑至氣管多痰，敗績可抹去，今番重配布文，面對先前兩匹新馬賽頭馬，讓磅有利補中。

另一匹鄭廐實力坐騎「滿歡笑」，贏馬後上仗卻受制於排外檔，取位際遇欠佳下，所負亦不遠，今場既屬布文揀騎，同時復排有利6檔，為馬房護級出一分力，必思進取。

文廐直路賽專家「英雄豪傑」，布文接手後更是發揮淋漓盡緻，人馬合作4戰未逢敗績，小休個多月捲土重來，為今仗初上二班打硬仗養精蓄銳。另外，為容廐再度效力「萬事靚」，剛戰接手落敗，遇上變化場地敗不足據，原裝再來必拚個明白。

高瞻遠矚評分有水位

布文今戰亦有與另一弱勢倉口合作，第2場為苗廐出戰「高瞻遠矚」，勿因上場變化場地落敗掉以輕心，以目前評分水位，絕對有止跌回升能力。此外，向來合作愉快之賀賢與方嘉柏兩位廐主，前者有「特攻」、「好拍檔」，而小方則有尾場「川河首駒」支持，機會也是不容小覷。