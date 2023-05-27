【波馬同樂】綫路神驊潘頓點燈

今次揀了全日即使不是最亂，但都是第二亂的場合作推介，目標明確，但求好分！第6場四班1400米，鐵角我揀了兩前置加一匹後追馬，「綫路神驊」、「將俠」和「威力飛彈」。

「綫路神驊」上年底在潘頓胯下連贏兩場後升上三班，升班後跑了5場，潘一哥掂都無掂，結果最叻一次跑了梗頸四。但今次一落班，鞍上人立即變回潘頓，用意顯而易見。人馬重逢，預期會成今場熱門，賠率乏味但相對穩陣。

印象中，今季不只一次推介過「將俠」，同樣也不只一次令我失望！「將俠」今季跑了10次僅得1P，不少人都會有所疑問，這匹上季兩W馬是否已經退化。但我深信，告東尼如斯大馬房依然Keep住的馬，一定尚有可為，今次落班後第2次出賽，鍾易禮第6次出策騎慣騎熟，我決定再信多「將俠」一次。

今季前由呂健康轉投新倉黎昭昇，跑了6場僅初出一仗跑第4有獎金收，幕後於上月再次轉倉到鄭俊偉麾下，跑過次雖然仍與頭馬無緣，但1Q 1第4，最差一次也能以第6名過終點。今孭121磅，易配韁繩較好的蔡明紹，動態積極要留意。

四重彩我博好分，刻意用3、11做複膽，配腳除「綫路神驊」外，還有上場在巴度胯下有搏失之嫌的「錶壇精英」、對上兩次退出但本身上名率奇高的「黃腳鱲」，以及全場最輕磅、排1檔兼有賠率的「星河小子」。祝大家好運！