【練馬師王】超強陣容 擺明大搏殺

上期跑馬地「練馬師王」，競爭相當激烈，結果姚本輝先憑「上校」建功，再以同主馬「總理」食尾胡，成功絕殺對手，第9次勝出「練馬師王」，分別谷中4次、沙田5次。至於另一位曾9度封王的方嘉柏，則清一色在跑馬地賽事取得，因此贏得「黑夜之神」美譽，不過，今期柏廐出馬陣容超強，擺明車馬大搏殺，看部署決心在大場合攞威，大有機會首次在沙田封王，衝破盲門！

今早晨課，方嘉柏安排4匹戰駒在大跑道加課踱步，動態頗為積極，當中包括列陣G1遮打盃的「多巴先生」、「直線力山」及「時時有餘」，全部踱兩圈，練足氣量硬撼擂台躉「浪漫勇士」。年僅4歲的「直線力山」今季3度奪冠，賽績遠比兩匹廐侶優勝，實屬馬房主力所在，雖然歷屆皇太后紀念盃得主，從未可以染指遮打盃，但剛戰初跑2400米即勝，顯示長途能力極強，憑當銳之勢，有機會打破盲門數據。

另外，今早有份在大跑道加課的「川河首駒」，在港跑過6仗，取得冠亞季各一成績，有趣的是此駒演出梅花間竹，仗好仗壞，計攤路今仗又輪到發威時候，布文繼續親征，亦屬信心保證。

至於列陣頭兩場的「鈦易搵」及「包裝旋風」，近期俱有贏馬紀錄，狀態正處於理想水平，「包裝旋風」兩戰田草2000米皆未逢敵手，同場對手無多，可望完成3連捷任務。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 2.65倍

2.蔡約翰 5.0倍

3.呂健威 6.5倍

4.沈集成 10倍

5.告東尼 13倍

6.賀 賢 13倍

7.羅富全 13倍

8.鄭俊偉 18倍

9.韋 達 15倍

10.大衛希斯 28倍

11.姚本輝 55倍

12.苗禮德 35倍

13.容天鵬 45倍

14.文家良 60倍

15.伍鵬志 85倍

21.其他練馬師(葉楚航/高伯新/黎昭昇/蘇偉賢/丁冠豪/徐雨石/何良) 100倍