【張基焦點】彩虹千里二班夠砌

黎海榮雖然一直缺乏支持，但本身騎功並非太差，若然有實力馬在手，亦可交出成績，今回得以再為「彩虹千里」效力，有權開齋。另外，「紅旺」並不難發揮，在四班起用見習生黃智弘減10磅，不能忽視。「八駿笑昇」在港初出立即跑得好，3歲澳洲自購馬進度來得比預期快，長途必合發揮。「小玩家」演出長期穩定，在五班力足爭雄。

第9場二班1400米，「彩虹千里」來港後演出一直無問題，8戰得冠亞季各一及兩次殿軍，近期狀態亦相當弗，無疑今次升上二班具挑戰，但季初於此程擊敗今次掛頭牌的「紅運帝王」，因此未必唔夠班，況且體重只得1052磅，孭輕磅更合，今次抽1檔好位改用曾為此駒上名的黎海榮，換來賠率值博。

第6場四班1400米，7歲老馬「紅旺」抖近7個月才上陣，埋門喜見老馬有火，前置馬並不難發揮，今次落到四班刻意借黃智弘減10磅，只要讓此駒擺前走就有餐士，葉楚航需要頭馬，鬥志毋庸置疑。

第2場三班2000米，「八駿笑昇」澳洲3歲自購馬適應水土快，前仗初出跑田草1600米狂追得第4名，剛戰增程跑2000米肯定合腳法，但牠於澳洲跑淋地演出一般，上仗則遇軟地自然無從發揮，今次抖3星期再戰，狀態明顯更進一步，只要場地正常，可望打開勝門。

第3場五班1200米，「小玩家」今季加盟黎昭昇馬房後，3度入位演出有明顯改善，上仗賽前曾停課，兼且轉配備跑泥地，無表現也不足為奇，復課後操練正常，健康無問題，回師此程有根有據，坐位望贏。