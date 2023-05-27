【進階選項】日日獎增程有冷味

季內最後一項G1遮打盃今午舉行，不過始終踏入季尾階段，全日戲碼已不如早前大賽日般精彩。11場賽事只有四班1200米分成兩組，拆組賽除騎師選擇可能存變數外，馬主們能否拉頭馬有時亦要看報名時分組結果，假若愛駒編到與幾匹老虎同組，除非實力突出，否則爭勝難度頓時大增。今次第6場第1組參賽馬明顯比第7場第2組弱得多，既然如此，可向有分頭馬匹埋手。

方嘉柏馬房剛周三晚四班弱組便有「金寶」爆冷勝出，今次「日日獎」續配布文當然不會是巨冷，但只一場直路賽敗績估計賠率亦不致乏味。上場賽前試兩課從化閘便上陣，最多八分水準，落場跑4檔本身速度唔快，加上布文風格更成殿後將軍，末段無心插柳般卻大步撲前，以一匹中長途血統「大捷龍」子嗣首戰跑短途賽走勢，我認為合格有餘。

熱身後加強準備

「日日獎」拚後加強準備，並不是齋踱等減分，5月初布文再試直路閘，早段速度明顯加快，末段畀指示亦保持速度，周四朝草地再與跑遮打盃廐侶「直線力山」拍試清風送爽。今場增程1400米根本是最低消費，日後扳至一哩以上更強，全闊A外欄後上好衝，14檔或更妙，可先押一注。

第9場二班1400米亦有跑完打吡賽駒復出，「旗幟鬥士」抵港後跑1200一出即勝，但之後4戰全敗，與同來自南澳的「美麗宇宙」命運相若，不過「旗幟鬥士」贏完三班跑4歲系列難度當然高，而且每次都見田泰安掟外欄蝕住走，與首戰勝出時完全不同。加交叉鼻箍、頭罩效果普通，今場休出縮程索性全部除去。賽前由何澤堯接手試兩課閘，早段均見馬兒能放鬆走，末段追勢亦佳。「楔位勁贏」子嗣肯定短優於長，南澳洲長途水準一般才可上名，實際是1400至1600米馬，路合爆得起。