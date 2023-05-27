【孖T孖住上】佐治勇駒上仗輸場地

長風餐單：旺旺神駒有保證

大賽日以全闊A跑道作賽，天氣穩定預計賽果會傾向較正路。第5口孖T頭關形勢似明實暗，博獨贏或許「舞林密碼」係不錯的選擇，但由於休息良久兼首次增程跑轉彎路程，因此不宜作為孖T馬膽。論穩健程度，始終以「旺旺神駒」較有保證，此駒田草1200米跑過6仗得3冠1季，上名率高逾6成，加上有潘頓執韁，雖然既重磅又排11檔，要贏或許要點形勢之助，但求三甲一席則不算太難。其實此駒上仗跑第3看似無甚威脅，但一來步速慢靠追蝕底，二來頭馬「明心知遇」實力的確高強，贏完再出亦入Q，潘頓試埋大閘仄準進度方策騎，信得過。

第11場亂局場合，宜以互串方式下注。首選會係負輕磅的「佐治勇駒」，馬匹轉投伍廐後進步且準，前仗於四班同程贏甩對手，上仗升班遇變化地不能作準，今次用擅騎後上馬的潘明輝，人馬合作一次即入Q，值博。

梓忠餐單：浪漫勇士加程都掂

今季最後一場一級賽遮打盃將於今日上演，平磅賽優勝劣敗，一般來說高分馬佔盡上風，這場三冠大賽尾關看來也是熱門馬天下。

今期推介第4口孖T，首關遮打盃，「浪漫勇士」今季奪得香港盃及女皇盃，同樣以無敵姿態為港爭光，這份履歷表放諸任何時候都基本上可問鼎馬王寶座，可惜牠偏偏季內兩次屈居亞軍都是不敵「金鎗六十」，分別在董事盃及香港金盃受挫。「浪漫勇士」要爭馬王今戰非常重要，從牠過往跑2000米的姿態來睇，跑多400米問題不大。「直線力山」乃後起之秀，剛捧皇太后紀念盃游刃有餘，說不定能憑銳勢挑戰一下強敵。投注策略以這兩駒做膽，配腳可多選幾匹。

尾關同樣搵兩匹重心做膽。「紅運帝王」近4仗跑1400米取得3W，計數依然可看好。「喜旺駒」重返此程威力重現，贏也許要看際遇，但三甲應該穩陣。