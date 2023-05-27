【三重彩地帶】葉潘近期無寶「不」落

剛周三跑馬地9場賽事，其中7W均為季內首捷，愈近季尾，謀交代心態愈強，今次推介兩場複膽「勁駒」及「二話不說」都是今季未開齋，單跑鬥志，要爭入一席唔難。

第2場三班2000米，「勁駒」上季尾漸見轉型，跑長途比一哩更有把握，今季3P均跑2000米或以上，三班62分本已負輕磅，用陳嘉熙再減5磅，千祈唔好睇小這5磅，季尾階段體力定勝負，近兩場人馬攜手亦上名，值得信賴。

今場最銳要數在同程兩連勝的「包裝旋風」，4歲英國馬一踏升軌，隨時贏到你唔信。「八駿笑昇」前次初出已展露非一般的後勁追入殿軍，再出跳程400米跑同程卻走樣，外地贏過2025米，氣量不成問題，剛敗增程太急，可以畀多次機會。跑長途當然要留意兩大高手潘頓及布文，跑高些少足以提升幾個名次，「驚喜」及「高瞻遠矚」路合又有強配，自然要兼顧。

重召兩捷功臣潘頓

第5場四班1200米，葉楚航及潘頓向來都是好拍檔，但今季合作少之餘，成績亦麻麻，直至上周日才憑「燈胆王子」贏得首W，惟到了馬房搶分爭上岸的緊急關頭，二人近5駒攜手便獲1W4P，重拾昔日火花。「二話不說」上季能輕取「勝得出色」，就算今季7歲打個8折，在四班也不落下風，然而只得3P無疑有點失望，重召曾替兩勝的潘頓，搏殺決心表露無遺。

「營造組裝」至今5戰全上名未勝，力爭首W鬥志加零一。「帝豪寶寶」季初連搏幾場只位置交代，體力消耗八八九九，季中小休讓這匹9歲馬回氣，復出兩戰愈跑愈近，憑經驗在今場弱組已夠爭。「好運寶馬」季內同程3度獲殿均排偏內檔位，實力退化要靠形勢幫助，今次排1檔要留意。「你知我得」5閘走勢與時並進，姚本輝在拍賣會親自入貨，質素有保證。■海東