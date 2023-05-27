【J臣研究所】增程展現好勁力

遮打盃賽日，新馬賽係小弟最喜歡玩嘅賽事，筆者上次大力推介半冷門「禪勝輝煌」，神奇在竟然中膽唔中腳，筆者都一肚氣，因為本來甚有機會串成單Q嘅「獎金大少」，因為起步畀隻內閃嘅「鈦易搵」影響，只跑得第5名，而「獎金大少」今次賽前同「鈦易搵」齊齊試大閘，兩駒走勢都比上仗進步，本來都應該搵佢哋做膽，可惜「獎金大少」今次排10檔，「鈦易搵」則負重磅，對年幼馬嚟講都有難度。

反而上次跑獲季軍嘅「好勁力」，其實最後400米曾一度未能望空，睇腳法身形都以1200米或以上更合發揮，今次增程肯定有利，機會秤先。配腳拖埋「耀寶駒」應萬無一失。

遮打盃大戰相信不少人都會認為「浪漫勇士」必勝無疑，不過今次乃潘頓首度執韁，加上首次跑2400米，多咗變數下，筆者決定大膽博賽果扭一扭。

「發財先鋒」本身喺新西蘭表現未達現時級數，來港後進步極大，今季亦兩勝分級賽，其實若此駒放棄女皇盃而跑皇太后紀念盃，極可能已增添一場頭馬，捨易取難原因，一為獎金，二則可能認為2000米更合其腳法。其實「發財先鋒」來港前早有2400米經驗，環顧今次同場一隻快放馬都冇，「發財先鋒」極有可能單騎慢放，若入直路時可以領先兩身位以上優勢，實在有力挑戰「浪漫勇士」。配腳揀多一隻進步到你唔信嘅「直線力山」。