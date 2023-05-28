【分秒在握】人馬合作兩次贏晒喎！

潘頓等到頸長，終可騎「浪漫勇士」出賽，若今次表現出色，不排除日後繼續由其策騎，如是者短途有「金鑽」，長途有「勇士」，加上「金鎗六十」下季已8歲，潘頓可謂盡攬天下兵器耳！「綫路神驊」重返四班，得潘頓垂青必郁手。

踏入季尾，揀馬的模式必須稍作調整，季內未交代的馬匹可秤先，而曾經小休回氣的馬匹亦要加倍留意。今次第6場形勢相當混亂，回師第四班立即配上潘頓的「綫路神驊」，不妨優先考慮。此駒季初配潘頓在四班完成兩連捷，其中令人印象最深刻的，莫過於國際賽日先拔頭籌。要知道不少好馬在此大賽日出擊，就算要贏一場四班賽亦不易，當日另一場四班賽頭馬就係現評80分的「步大威猛」。

除了對手強之外，當日亦有利後上馬，「瑪蓮必勝」、「新力高升」及「風火戰駒」等，就係抄外疊後上勝出，而「綫路神驊」贏1400米的走位則為2 2 2 1，由此反映馬匹取勝的難度不低。再者，該場1400米的步速相當快，首1000米造58秒1，比同日二、三班亦要快7線，如此一來，能夠跟前勝出的「綫路神驊」就要再加分。

雖然「綫路神驊」升上三班後5戰無功，但今次回降至四班，兼且潘頓賽前又作親試，有搏殺手影下，不妨跟進。

■長風

第6場 1綫路神驊 5錶壇精英

11威力飛彈 2紅旺