【賽後報告】舞林密碼內閃 巴閉哥重新裝蹄鐵照跑第3

今日賽後報告撮要：

第1場：「電子精彩」於入閘後煩躁不安，其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。被查詢有關「鈦易搵」的表現時，何澤堯報告，坐騎沿途跑來搶口，直路上受催策時斜跑，走勢稚嫩。他又說，直至「好勁力」於接近100米處時推進至坐騎外側後，坐騎的走勢才開始暢順，他將此歸因於坐騎喜於「好勁力」內側競跑。獸醫於賽後立即檢查「鈦易搵」，發現該駒右邊鼻孔有血。內窺鏡檢查並無發現「鈦易搵」的氣管內有血，因此該駒不被視為流鼻血。

第4場：同樣於賽後，田泰安（「平海歡星」）報告，趨近350米處時，他覺得坐騎有點不妥，遂停止全力催策當時處於欠缺競爭力位置的坐騎。獸醫於賽後立即檢查「平海歡星」，並無發現任何明顯異常之處。

第5場：「花好月盈」於5月16日在佩戴頭罩下進行規定的試閘，因此須在佩戴該項配備下出賽。練馬師黎昭昇被罰款2,000元，事緣他未有在規定時間前替是賽補上馬匹「花好月盈」提交加佩頭罩的更改配備申請。賽後，霍宏聲（「花好月盈」）報告，儘管他能讓坐騎保持居於前列位置，但是日僅第2次上陣的坐騎走勢稚嫩，他認為坐騎將受惠於是日的出賽經驗。

第6場：賽後霍宏聲（「皇仁福星」）報告，坐騎於陣上發出異常呼吸聲。獸醫於賽後立即檢查「皇仁福星」，並無發現任何明顯異常之處。「星洲之光」氣管內有很多血。

第7場：被查詢有關「駟跑得」的進步表現時，練馬師大衛希斯表示，該駒上仗的表現令人失望，其後他安排該駒運往從化馬房，為牠提供新環境。他又說，「駟跑得」是日受惠於降班作賽、增程回師1400米途程及騎師的出色發揮，讓該駒自外檔出閘後得以佔取第2疊有遮擋的位置。

第9場：巴度（「烈風」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近1,000米處時，他容許坐騎在尚未帶離「紅運帝王」下向內斜跑，導致該駒被帶向內跑，而「中華盛景」也被帶向內跑橫越「旗幟鬥士」的跑線，「旗幟鬥士」因而失去跑線及勒避。在此情況下，小組判罰巴度由6月4日星期日開始停賽，直至6月8日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。此外，巴度被罰款5萬5千元。

「增有」於接近75米處時被「烈風」碰撞。宣佈覆磅完畢前，小組曾考慮是否有理據抗議「增有」的第4名資格。其後小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。賽後，黎海榮（「彩虹千里」）報告，坐騎在陣上過於搶口，因而於末段衝刺乏力。

第10場：抵達起步點後，「巴閉哥」被發現左前蹄的蹄鐵移位。「巴閉哥」在重新裝上該蹄鐵後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。過了200米處後，「舞林密碼」傾向內閃，在催策下避開「巴閉哥」。「舞林密碼」在被騎師何澤堯收正之際於接近150米處時急促向外斜跑，碰撞「巴閉哥」。